Приложение «Яндекс. Транспорт» заработало в Ярославле

В реальном времени увидеть, где нужный автобус, трамвай, троллейбус и даже маршрутное такси. В Ярославле заработало приложение «Яндекс. Транспорт». Более того, оно будет отображать информацию о 94 пригородных и междугородних маршрутах внутри региона.

Соглашение о сотрудничестве с «Яндексом» сегодня подписали в областном правительстве. В течение предыдущего года транспортный департамент региона занимался передачей необходимых сервису данных.

Сервис «Яндекса» примерно раз в 30 секунд получает сигналы о местоположении от каждой единицы общественного транспорта. После – обрабатывает их своими алгоритмами. В результате получается плавный график движения на карте.

– Мы рассчитываем, что в ближайшее время на картах «Яндекса» появятся внутренние маршруты районов области, так как руководители муниципальных образований проявили интерес к проекту, – приводятся на сайте регионального правительства слова Екатерины Галеевой, главы департамента транспорта.

Приложение «Яндекс. Транспорт» выпущено в 2014 году. Скачать его можно в Google Play и AppStore. Ранее жители Ярославля для подобных целей пользовались порталом ot.76, созданным и поддерживаемым «Яргортрансом».

Фото: Правительство Ярославской области