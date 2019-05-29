Диагональная зебра появится на дорогах Рыбинска

В Рыбинске, втором по величине городе Ярославской области, появятся диагональные пешеходные переходы. Преодолеть перекресток можно будет абсолютно законно через его центр.

Новая разметка вскоре появится на пересечениях улиц Плеханова и Пушкина, Плеханова и Луначарского, а также проспекта Серова и бульвара Победы.

О планах по обновлению рассказала директор рыбинского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. К слову, подобные переходы часто встречаются в городах мира. Например, в Москве они появились в 2014 году.

Добавим, сегодня на некоторых перекрестках в Ярославле светофоры загораются зеленым светом для пешеходов на всех четырех точках, что также теоретически позволяет сразу перейти на нужную сторону. Также недавно «Собака.ru» рассказывала о появление в областном центре другого урбанистического новшества – светодиодных плитках на границе проезжей части и тротуара, которые дублируют сигналы светофора.