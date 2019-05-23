Светофор под ногами: обновленный переход удивил ярославцев

Внимание горожан привлек обновленный пешеходный переход около театра им. Волкова – через Первомайскую улицу. Под ногами у прохожих – специальная LED-плитка. Она дублирует сигнал светофора – окрашивается в зеленый и красный.

По решению мэра Ярославля Владимира Волкова, подобной технологией оборудуют еще 20 переходов по всему городу до конца года. Это делается в целях повышения безопасности. Установка светодиодной плитки финансируется из внебюджетных средств.