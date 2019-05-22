В Ярославле скоро подорожает проезд в транспорте

Цены на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Ярославля точно вырастут в 2019 году. Об этом сегодня рассказал Сергей Волканевский – начальник управления городского пассажирского транспорта.

– Ориентировочно у нас – до конца июня должно быть решение принято. И мы уже в порядке установленном всех уведомим», – приводит слова чиновника, озвученные на профильной комиссии муниципалитета, издание «ЯрКуб».

Таким образом, в середине лета станет известно, на сколько вырастут цены на проезд в общественном транспорте Ярославля.

Напомним, недавно «Собака.ru» рассказывала о том, что в Иванове можно оплачивать проезд в троллейбусе с помощью смартфона. А еще сравнивала, сколько стоит билет в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси Костромы, Иванова и Ярославля.