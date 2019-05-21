В историческом центре Ярославля восстановили колокольню

Около 25 миллионов рублей потратили в Ярославле на восстановление колокольни Спасо-Пробоинской церкви. Она входит в состав Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Работы продолжались более 8 месяцев – с сентября прошлого года.

Тридцати четырех метровую колокольню восстанавливали по старым фотографиям и чертежам. Усилили фундамент, воссоздали недостающие верхние ярусы. На сооружении все готово для размещения 5 колоколов.

– По сути, этот проект стал финальным этапом восстановления архитектурного облика монастыря. Полное завершение отделочных работ по фасадам нижних ярусов планируется в текущем году, – приводятся на сайте Правительства Ярославской области слова директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александра Филяева.

Кирилло-Афанасиевский монастырь основан в Ярославле в 1616 году. История его возникновения связана с периодом «Смутного времени». Когда народное ополчение Минина и Пожарского находилось в 1612 году в Ярославле, началось «моровое поветрие» – большая эпидемия, которая приводила к смерти войска и населения.

Считается, что избавиться от болезни удалось только после молитв у чтимой иконы Спаса Нерукотворного, располагавшейся в часовне в Пробоинском переулке. После изгнания поляков на том месте и начали строить монастырь – он располагается на современной площади Челюскинцев, недалеко от зданий регионального правительства и областной думы. Является одной из достопримечательностей города.