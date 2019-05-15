В Костроме готовят к открытию пляжи

Летом – на берег. В Костроме началась подготовка пляжей к открытию сезона. В этом году работать будут три – на улицах Лесной, Широкой и на Речном проспекте.

В местах отдыха отремонтируют и покрасят все необходимое – теневые навесы, лавки, урны, кабины для переодевания. Поставят биотуалеты и запустят фонтаны с питьевой водой. Сегодня – подсыпали песок туда, где его не хватало. Для безопасности будут оборудованы спасательные посты, а в воде размещены буйки.

На всю подготовку и дальнейшее содержание пляжей городские власти, как сообщает пресс-служба Администрации Костромы, потратят чуть более 5 миллионов рублей – на 700 тысяч меньше, чем в 2018 году.

Специальная комиссия проверит результаты работ 29 мая, а купание начнется тогда, когда это разрешит Роспотребнадзор.