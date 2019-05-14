В Ярославле отметят первый день рождения колеса обозрения

Праздничная программа начнется в полдень 18 мая. Ровно год назад в конце последнего весеннего месяца открылось колесо обозрения – самая новая и высокая достопримечательность Ярославля, размером с 22-х этажный дом.

Фото: Александр Давидик.

Началом празднования станет открытие новой сцены для проведения уличных концертов и фестивалей. Кроме того, будет дан старт работе шатра «Золотое кольцо» – в перспективе он может использоваться для проведения выставок, встреч и различных мероприятий.

Далее – конкурсы, викторины, выступления творческих коллективов города и приглашенных артистов. Среди них московская группа ANREE CHESS и коллектив Стаса Намина «Цветы».

Гуляния продлятся до 22:30 и завершатся фейерверком.

Колесо обозрения «Золотое кольцо» стало одним из современных символов города. Его иллюминация минувшей осенью вошла в Книгу рекордов России как самая яркая и оригинальная среди подобных аттракционов.

Отметим, установкой колеса обозрения до сих пор недовольны градозащитники. «Собака.ru» рассказывала, что в недавнем письме руководству ЮНЕСКО общественники и архитекторы указали на то, что колесо исказило целостность исторической среды Ярославля и панораму центра города.