Москва подарит Ярославской области десятки старых автобусов
В июле Правительство Москвы передаст Ярославской области 73 автобуса отечественной марки ЛиАЗ. Все они будут использоваться для перевозки пассажиров на дорогах региона. Машины уже прошли техосмотр ярославскими специалистами.
– Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту, – приводятся слова на сайте Правительства Ярославской области исполняющей обязанности директора регионального департамента транспорта Екатерины Галеевой.
Сейчас идет оформление документов. Напомним, годом ранее Москва уже передавала Ярославлю 42 автобуса и 20 трамваев.
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