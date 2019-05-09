Кострома готовится к проведению фестиваля сыра

Два дня – 15 и 16 июня – центр Костромы будет охвачен масштабным сырным фестивалем. Гостей праздника ожидает не только дегустация разных сортов сыра, но и интерактивная программа, мастер-классы, театрализованные представления и ярмарка. Фестиваль развернётся в нескольких точках города – на набережной, в сквере Ивана Сусанина, а также в Красных и Мучных рядах.

Фестиваль сыра пройдет второй раз. В прошлом году он вызвал большой интерес у жителей, поэтому городские власти решили сделать его традиционным. Кроме того, благодаря фестивалю, заметно увеличивается туристический поток в область. Таким образом чиновники пытаются продвигать бренд «Кострома – сырная столица России».

Известный на всю Россию костромской сыр появился в 1878 году и изготавливался на сыроварне купца Владимира Бландова. Именно здесь была создана уникальная рецептура, имеющая «выраженный сырный вкус с лёгкой кислинкой».

Сегодня местные сыровары, помимо костромского сыра, успешно изготавливают пармезан, рикотту и моцареллу.