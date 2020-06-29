В Ивановской области с 29 июня возобновляется работа стоматологических клиник

Губернатор Ивановской области внес изменения в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» - в частности, с понедельника, 29 июня, возобновляется работа стоматологических клиник.

Так, если ранее стоматологические клиники могли оказывать только экстренную помощь пациентам, то с 29 июня здесь могут приступить к оказанию полного спектра медицинских стоматологических услуг в соответствии с регламентами.

Добавим, ранее директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказал о том, что с понедельника, 29 июня, в регионе возобновляется плановая медицинская помощь в поликлиниках с соблюдением регламентов и мер безопасности. Так, между приемом пациентов будут установлены 15-минутные перерывы. Запись на приём будет возможна через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений. На входах в поликлиники будут организованы фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме и медицинские работники, и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты. Для пациентов будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жёстко регламентирован для того, чтобы обеспечить безопасность врачам и пациентам. При этом для пациентов из групп риска (граждане старше 65 лет, лица, имеющие хронические заболевания) помощь по-прежнему доступна на дому. В детские поликлиники разрешен допуск ребенка только с одним родителем.

Напомним, в Ивановской области с сегодняшнего дня разрешена работа музеев и выставочных центров: учреждения культуры возобновляют прием индивидуальных экскурсантов по предварительной записи и с соблюдением регламентов. Расширен перечень услуг для салонов красоты: с 26 июня они могут перейти к полному перечню оказания услуг с соблюдением регламентов.

Требование об обязательной самоизоляции сохраняется только для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, 14-дневная самоизоляция обязательна для прибывших в Ивановскую область из-за границы, из других регионов. Если граждане прибывают на срок менее 14 дней, действует обязательная самоизоляция на весь срок пребывания и требование о предоставлении справок об отсутствии заболевания коронавирусом. Справки необходимы также для всех детей в возрасте до 17 лет.

С 25 июня рестораны, кафе и другие стационарные предприятия общественного питания приступили к работе на открытых верандах при жестком соблюдении требований регламента. С 23 июня в Ивановской области возобновлены тренировки профессиональных спортсменов. В рамках первого этапа снятия ограничений в Ивановской области с 16 июня снят запрет на работу библиотек и возобновлена выдача книг и документов библиотечного фонда на дом по предварительной записи и заказу. Возобновлено обучение практическому вождению транспортных средств и проведение экзаменов по практическому вождению в автошколах.

Ещё с 12 мая возобновлена работа промышленных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и требований безопасности, утвержденных отраслевыми регламентами. При этом пункт об обязательном наличии документов с места работы в связи со снятием ряда ограничений и возобновлением работы предприятий и организаций в разных сферах, в новом указе утратил силу.

Разрешена работа магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров при наличии отдельного входа.

Для граждан разрешены индивидуальные пробежки в парках культуры и отдыха в утреннее время с 7 до 10 часов и вечером – с 18 до 22 часов при обязательном соблюдении дистанции до других граждан не менее трех метров. Также разрешены велосипедные прогулки и прогулки родителей с детьми при соблюдении установленной дистанции до других граждан, за исключением территории спортивных, игровых и детских площадок, которые по-прежнему закрыты для посещения. Можно проводить индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря в период с 20 до 8 часов.