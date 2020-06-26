В Ярославле открывают торговые центры

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Дмитрий Миронов Губернатор Ярославской области "Владельцы магазинов в торговых центрах из-за трехмесячного простоя в пандемию получили большой ущерб, а это большой сегмент малого и среднего предпринимательства региона: у нас 258 торговых комплексов, где несколько тысяч арендаторов, которые кормят и свои семьи. Нужно их поддержать. Поэтому решили возобновить работу торговых центров с 27 июня, но с большим числом ограничений, направленных на обеспечение безопасности посетителей".



Магазины непродовольственных товаров смогут возобновить работу при обязательном соблюдении всех требований Роспотребнадзора. В их числе: обработка помещений и контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, проветривание, обеспечение наличия антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, работа персонала в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции полтора метра и ряд других.

Сохраняется запрет на работу фуд-кортов, кинотеатров и других досуговых точек, расположенных на территории торговых центров.

Решение о работе предприятий и организаций в период с 3 июля будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Ярославской области.