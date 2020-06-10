В Костроме в июне начнется поэтапное снятие ограничений с объектов туриндустрии

Сергей Ситников встретился с собственником ресторанной сети "Сфера влияния" Михаилом Поповым. С 27 марта все его точки были закрыты, всем сотрудникам выплачивали вынужденный простой. Собственник воспользовался мерами государственной поддержки: получил субсидии, кредит на заработную плату под 0%. В настоящий момент также оформляет кредит под 2% годовых для оплаты долгов поставщикам коммунальных услуг.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин подчеркнул, что в текущей эпидемиологической обстановке работа ресторанов пока возможна только на открытом воздухе в формате летних веранд, террас, уличных кафе. При этом расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, а за самими столами может находиться не более 4 гостей. Соблюдение масочного режима также остается обязательным и строгим требованием. Маска на лице у посетителей может отсутствовать только непосредственно во время трапезы.

Михаил Попов Генеральный директор торговой группы «Сфера Влияния» «Мы готовы принимать гостей только на веранде, чтобы избежать скопления людей в закрытом пространстве. Мы ознакомились с требованиями Роспотребнадзора и готовы их выполнять, технически это все возможно»

Сергей Ситников отметил, что именно на собственниках лежит прямая ответственность за соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Главная задача - не только возобновить работу бизнеса, но и, в первую очередь, не допустить возможной вспышки коронавирусной инфекции.

Сергей Ситников «Все люди, которые занимаются приготовлением пищи, разносят, моют посуду, должны пройти тестирование. Обеспеченность защитой органов дыхания, перчатки - в обязательном порядке. Большинство зараженных это люди, которые контактировали со своими родственниками, друзьями, прибывшими из других регионов. Поэтому большая просьба с персоналом проведите работу. Письменный инструктаж каждого работника строго под роспись. Требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно»

Также губернатор посетил крупнейший в регионе гостиничный комплекс VOLGA, где сейчас принимают только лиц, приехавших в область по служебной необходимости. Владельцы комплекса также получили государственную поддержку в период пандемии, им была выплачена субсидия в размере 760 тысяч рублей. Персонал сохранил свои рабочие места.

В рамках рабочей встречи губернатора с представителями гостиничного, туристического бизнеса, а также общественного питания было отмечено, что открытие гостиниц может стать следующим этапом снятия ограничений. Но только в том случае, если ситуация с заболеваемостью будет оставаться контролируемой и не произойдет ее роста.

Окончательное решение о возобновлении работы кафе и ресторанов, гостиниц, домов отдыха, а также музеев будет принято в ближайшие дни на межведомственном оперативном штабе.

Также обсуждался вопрос возобновления работы музеев, в частности, филиалов Костромского государственного музея-заповедника. Принято решение, что с 12 июня будет возобновлена деятельность музея деревянного зодчества, который преимущественно работает на открытом воздухе, остальные музеи планируется открывать с 15 июня. Сейчас руководство учреждений совместно с профильными департаментами прорабатывает необходимые требования к открытию музеев, регламент их деятельности.