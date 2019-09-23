В Иванове на фестивале «Пилот» назвали лучшие сериалы
Победителями фестиваля телесериалов «Пилот» стали два проекта: по мнению зрителей – «Родительский комитет» Михаила Полякова, по мнению жюри – «Спи со мной» Владимира Ракши. Во внеконкурсной программе победил сериал «Батя» с Владимиром Вдовиченковым. Фестиваль уже во второй раз прошел в Иванове.
Кроме того, Владимир Ракша стал лауреатом в номинации «Лучший режиссер пилота телевизионного сериала». Александр Ильин, сыгравший в «Родительском комитете», признан лучшим актером.
Лучшей актрисой стала Евгения Брик, исполнившая главную роль в проекте «Дети». За лучший сценарий награду получил «Колл-центр». Среди тех, кто вручал награды победителям, был президент фестиваля Валерий Тодоровский, члены жюри Сергей Светлаков и Юрий Колокольников.
Торжественная церемония закрытия состоялась в кинотеатре «Лодзь». Всего в «Пилоте» были заявлены 17 пилотных серий новых сериалов.
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