Семен Серзин снимет фильм по пьесе «Человек из Подольска», которую ставил в Ярославле

Фильм по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» снимет режиссер Семен Серзин. Ранее он поставил одноименный спектакль в ярославском театре им. Волкова – это была премьера данного драматургического произведения на большой сцене.

Спектакль «Человек из Подольска» в театре им. Волкова. Фото: Татьяна Кучарина

Идею создания кинокартины озвучили Семен Серзин и продюсер Наталья Мокрицкая в Министерстве культуры в ходе смотра проектов фильмов режиссеров-дебютантов, претендующих на господдержку. «Человек из Подольска» – одна из самых успешных современных пьес. Написана в 2016 году и с того времени поставлена почти в 40 театрах. Ее автор, Дмитрий Данилов, стал лауреатом «Золотой Маски» – главной театральной награды страны. – Пьеса Данилова – один из лучших текстов за последние 10 лет, уверен, что мы нашли адекватный и внятный ход, чтобы это стало киносценарием, – приводит ТАСС слова режиссера Семена Серзина.

Семен Серзин. Фото: Татьяна Кучарина

По сюжету пьесы, некий прохожий попадает в отделение полиции. Люди в форме начинают вести с ним философские беседы. Даже кажется, что происходит какое-то безумие. Вот, до чего искажен благородством, проницательностью и глубиной мысли типичный «ментовской» образ, который, по идее, и должен проявляться при допросе и составлении протокола – однако нет. В ходе экзистенциальных разговоров выясняется, что главному герою симпатичен Амстердам, но видится невзрачным родной город – Подольск. Задержанный даже не помнит, какого цвета стены в его подъезде. Вообще мало обращает внимания на то, что его окружает, и не чувствует собственную жизнь. Полицейские, чтобы это исправить, вынуждены провести профилактическую беседу.

Спектакль «Человек из Подольска» в театре им. Волкова. Фото: Татьяна Кучарина

Продюсер киноленты – Наталья Мокрицкая. Она работала с Кириллом Серебренниковым над картинами «Изображая жертву» и «Юрьев день». Кроме того, продюсировала такие фильмы, как «Класс коррекции», «Зоология» и «Подбросы» Ивана Твердовского, «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, ставшую популярной четыре года назад драму Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь», а также многие другие.

Наталья Мокрицкая на презентации фильма «Зоология» с кинообозревателем Стасом Тыркиным (слева) и режиссером кинокартины Иваном Твердовским (по центру). Фото: страница Натальи Мокрицкой на Facebook

Семен Серзин – молодой режиссер. В свои 32 года успел поработать, например, в московском театре им. Пушкина, «Ельцин-центре», пермском «Театре-Театре». Создал в Санкт-Петербурге проект «Невидимый театр». В Ярославле Серзин поставил, помимо «Человека из Подольска», еще три спектакля: «Ромео и Джульетта», «Север» и «Вий». В Министерстве культуры отмечают, что в питчинге принял участие 51 проект. Известно, что ответ на вопрос, кому достанутся государственные деньги для съемок, будет озвучен в течение месяца.