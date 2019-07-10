Катя Лель приплыла в Кострому и удивилась «Жестокому романсу»

Популярная российская певица Катя Лель вместе с семьей побывала в Костроме. Это случилось в рамках недельного круиза на теплоходе по Волге. Больше всего ее удивил тот факт, что в городе снимался фильм «Жестокий романс».

– Не успел наш теплоход приплыть в Кострому, как сказали, дорогой и уважаемый Никита Сергеевич Михалков и моя любимая Ларисочка Гузеева, что здесь, в этих удивительных местах, снимался фильм наш любимый «Жестокий романс». И сразу так стало приятно, что мы выходим на таких чудесных местах, где снимался этот великолепный фильм. Как приятно соприкоснуться с историей истинно русской, с такой чудесной историей любви, – говорит на опубликованном видео в Instagram Катя Лель. В этой социальной сети у певицы 1,6 миллиона подписчиков.

Катя Лель стала известной в начале 2000-х. Многие ее знают, например, по песням «Муси-пуси» и «Джага-джага». В свое путешествие она отправилась из Москвы в номере люкс. Этой осенью артистке исполнится 45 лет.

– Чудесный городок Кострома. Очень много узнали сегодня полезного, интересного, – продолжает певица.

Мелодрама «Жестокий романс» вышла на экраны в 1984 году. Режиссер Эльдар Рязанов экранизировал пьесу Александра Островского «Бесприданница». Картина действительно в основном снималась в Костроме, но некоторые сцены – в Москве и Ярославле. Главные роли исполнили Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Никита Михалков и Андрей Мягков.

«Собака.ru» рассказывала, что в Костроме собираются поставить памятник этому фильму. Добавим также, что совсем недавно на Кострому обратил внимание и дизайнер Артемий Лебедев – он сравнил местных женщин с арабскими.