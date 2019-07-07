В Ярославле встретили кинозвезд: фото
Звезды отечественного кинематографа приехали в Ярославль. Сегодня здесь открылся международный кинофестиваль «В кругу семьи». По красной ковровой дорожке прошли ведущие российские артисты, а также режиссеры и продюсеры из разных стран.
Сотни ярославцев собрались у КЗЦ «Миллениум». Многим удалось сделать фотографии со своими кумирами. На красной ковровой дорожке появились Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Кристина Асмус, Сергей Шакуров, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Олеся Железняк, Юлия Савичева, Андрей Чадов, Федор Добронравов, Станислав Любшин и другие.
После – состоялась церемония открытия уже на сцене концертно-зрелищного центра. Там выступили группа «Сплин», Юлия Савичева и Максим Леонидов. Затем состоялась мировая премьера фильма «Дорогой папа».
Фестиваль «В кругу семьи» пройдет с 7 по 13 июля. Конкурсная программа начинается завтра и продлится до четверга. Организаторы сообщают, что увидеть фильмы можно бесплатно в кинотеатре «Киномакс» в «Ауре».
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