В Ярославле встретили кинозвезд: фото

Звезды отечественного кинематографа приехали в Ярославль. Сегодня здесь открылся международный кинофестиваль «В кругу семьи». По красной ковровой дорожке прошли ведущие российские артисты, а также режиссеры и продюсеры из разных стран.

Сотни ярославцев собрались у КЗЦ «Миллениум». Многим удалось сделать фотографии со своими кумирами. На красной ковровой дорожке появились Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Кристина Асмус, Сергей Шакуров, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Олеся Железняк, Юлия Савичева, Андрей Чадов, Федор Добронравов, Станислав Любшин и другие.