В Иванове оказалось слишком много желающих посмотреть главный фильм года

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» стал одним из самых востребованных у зрителей кинофестиваля «Зеркало». Билеты были распроданы задолго до показа. Жители Иванова и специально приехавшие на фестиваль туристы обратились к организаторам, чтобы те отреагировали на высокий спрос.

– По многочисленным просьбам мы переносим один из самых ожидаемых показов «Зеркало» 2019 в большой зал, – сообщили организаторы в социальных сетях.

Показ состоится 20 июня в кинотеатре «Лодзь». Отметим, фильм «Дылда» стал триумфатором минувшего Каннского кинофестиваля. Картина 27-летнего российского режиссера получила две награды: за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и приз Международной федерации кинопрессы.

История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины. Так описывают фильм создатели. К слову, о том, как Кантемир Балагов пришел в кино и стал учеником Сокурова, он рассказал «Собака.ru» в эксклюзивном интервью.

Добавим, «Собака.ru» рассказывала и о событиях другого фестиваля – «Кинотавра». Одну из наград получила картина «Керосин», снятая под Ярославлем. Главную роль в ней сыграла ярославская 85-летняя актриса, периодически выходящая на сцену театра им. Ф. Волкова.