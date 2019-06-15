Снятую в Ярославле комедию покажут на международном фестивале «Зеркало»

В Ивановской области стартовал 13-й Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Открытием стало выступление Юрия Каспаряна и проекта «Симфоническое КИНО» в городе Юрьевце. Музыканты исполнили композиции легендарной советской рок-группы в инструментальной вариации.

Сегодня на фестивале начнется показ фильмов, один из которых снят в Ярославле – это комедия «Давай разведемся». Она будет представлена в рамках программы «Свои» вечером 18 июня. Режиссер – Анна Пармас, в прошлом сценарист фильма Авдотьи Смирновой «Кококо» и создатель таких клипов «Ленинграда», как «ЗОЖ», «Экспонат», «В Питере – пить» и «Экстаз».

Главную роль в фильме исполнила Анна Михалкова. От ее героини Маши уходит муж к молодой девушке Оксане – фитнесс-тренеру. Однако она решает бороться за свое счастье, несмотря на неравенство сил.

– За Машиной спиной богатый жизненный опыт и двое малолетних детей. В этой ситуации она готова использовать весь свой боевой арсенал, включая потусторонние силы. А юная Оксана опирается только на свои чувства, а также на прекрасную фигуру, роскошные волосы и неуемный темперамент. Кто же победит в этой схватке и получит главный приз? – сообщается в описании фильма.

Ранее «Собака.ru» рассказывала о том, что можно посмотреть на кинофестивале «Зеркало». Он пройдет в Ивановской области с 14 по 21 июня.

Отметим, комедия «Давай разведемся» была недавно представлена в Сочи на «Кинотавре». Там же состоялась премьера и другого фильма, снятого в Ярославле, – «Керосин». Главную роль в нем исполнила 85-летняя актриса Волковского театра Елена Сусанина.

Фото: Сергей Насонов