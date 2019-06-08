На «Кинотавре» покажут фильм с ярославской актрисой в главной роли

Артистка и сотрудница Волковского театра Елена Сусанина исполнила главную роль в фильме «Керосин». Его снял Юсуп Разыков. В рамках конкурсной программы «Кинотавра» лента будет представлена 10 июня в Сочи.

«Фильм посвящён нашим матерям. Сказочный рассказ о силе простых людей, способности жить и выживать в сложнейших жизненных обстоятельствах, о любви, преданности и красоте». Так создатели описывают свою картину.

– Елена Ивановна – потрясающая актриса и замечательный человек. Ей пришлось нелегко, бюджета не было, она переодевалась в той же избе, где стояла камера, терпела и холод, и усталость. Но была в полном восторге от съёмок, – рассказал Юсуп Разыков в интервью порталу «ПрофиСинема».

Елена Сусанина – заслуженный работник культуры России. Недавно ей исполнилось 85 лет. Большую часть жизни посвятила сцене. Сейчас Елена Сусанина играет небольшие роли в нескольких спектаклях репертуара: например, «Месяц в деревне», «Обыкновенное чудо» и «Кабаре. Шествие». Также является помощником заведующей труппы театра.

В самом театре называют появление актрисы в «Керосине» ее кинематографическим дебютом. Однако это не совсем так. Можно легко вспомнить заметный эпизод с участием Елены Сусаниной в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова, получившем Гран-при «Кинотавра» два года назад.

Отметим, Юсуп Разыков уже снимал кино в Ярославле. В 2017 году вышла картина «Турецкое седло». Одни из главных ролей тоже исполнили актеры театра им. Волкова – Виталий Даушев и Илья Коврижных. В коротком эпизоде снялась и Елена Сусанина. Правда, успешным среди зрителей фильм не стал. Рейтинг ленты на «КиноПоиске» на данный момент – 5,7. С другой стороны, это можно оправдать его фестивальной направленностью.

К слову, «Керосин» – не единственный фильм, снятый в Ярославле, который будет показан на «Кинотавре». В конкурсной афише есть и «Гроза» – картина выпускника Ярославского театрального училища Григория Константинопольского, в которой одноименная пьеса Александра Островского перенесена в локации города и представлена в современном бытовом контексте. Катерину играет Любовь Аксенова.

Снята в Ярославле и комедия Анны Пармас «Давай разведемся» – о сильных женщинах, которые борются за свое счастье. Главную роль в фильме исполнила актриса Анна Михалкова.

Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.