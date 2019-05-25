По следам Некрасова и не только: Ярославская область – в десятке лучших для литературных путешествий

Ярославская область заняла 6 место в рейтинге городов и регионов, которые наиболее подходят для литературных путешествий. Опрос провело аналитическое агентство ТурСтат.

Замыкает десятку Костромская область, а лидером списка стал Санкт-Петербург. За него проголосовала почти половина респондентов. Именно здесь люди предпочитают прогуляться по местам, описанным в литературных произведениях или связанным с биографией писателей. На втором и третьем месте – Москва и Подмосковье.

Как отмечают опрошенные, в Ярославском регионе их больше всего привлекает музей-усадьба классика отечественной литературы XIX века Николая Некрасова. Она находится в 15 километрах от Ярославля. Здесь он написал поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», работал над произведением «Кому на Руси жить хорошо».

Портрет А. П. Чехова, художник О. Браз (1897—1898)

Добавим, в 1870-х Ярославле работал писатель Владимир Гиляровский, учился поэт-символист Константин Бальмонт. В 1890-х здесь неоднократно бывал классик мировой литературы Антон Чехов.

В первой четверти XX века в Ярославле несколько лет жил белорусский классик Максим Богданович. В 1927 году приезжал сюда Владимир Маяковский, после чего написал «Лучший стих».

А. И. Солженицын в Ярославле

В 1959 году в Верховный Совет РСФСР от Ярославской области баллотировался Александр Твардовский – автор поэмы «Василий Теркин». В 1994 году в клубе «Гигант» выступал Александр Солженицын.

Напомним, недавно «Собака.ru» рассказывала, что Ярославль стал ключевой локацией постапокалиптического аудиосериала популярного писателя Дмитрия Глуховского. Что касается рейтингов, то на прошлой неделе Ярославль вошел в пятерку самых «музейных» городов России.