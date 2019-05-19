Ярославль стал ключевой локацией постапокалиптического аудиосериала Дмитрия Глуховского

Писатель Дмитрий Глуховский, широко известный в основном по роману «Метро 2033», стал автором первого в России аудиосериала «Пост».

Действие происходит в России, которая после большой войны распалась на разные княжества. Одно из них – Московская империя. В Ярославле, недалеко от восточной границы Московии, находится последний форпост, за которым страх и неизвестность.

– Огромный, километровый, железнодорожный ярославский мост, по которому я неоднократно мальчиком ездил к бабушке в Костромскую область. И мы все время в Ярославле долго стояли по ночам, а потом поезд ехал-ехал-ехал, и все время Волга-Волга-Волга, казалось, она не кончается никогда. Меня это место тогда еще зацепило, – рассказал Дмитрий Глуховский проекту «РИА Новости».

Первый сезон аудиосериала состоит из 10 эпизодов, каждый длится около часа. «Пост» стал эксклюзивом для стримингового сервиса Storytel – его не будет в текстовой версии. Добавим, автор санудтрека к сериалу – Тима Белорусских.