В Ярославле начинается фестиваль «Музейный ретрит»

Фестиваль «Музейный ретрит» открывается в эту пятницу перфомансом на смотровой площадке ресторана «Ванильное небо». В течение месяца каждый уик-энд больше полусотни частных и государственных музеев Ярославской области будут принимать путешественников, которым не нужны классические экскурсии.

Цель «Музейного ретрита» – необычно рассказать преимущественно о частных музеях региона. Участники готовят фестивальные экскурсии и программы, которые дадут посетителю возможность пережить какую-либо историю, погрузиться в то, о чем повествуют музейные коллекции и экспозиции.

Например, Ярославский художественный музей разработал аудиопостановку «Внутренний голос». Она доступна через смартфон. Слушатель станет свидетелем порой ироничного разговора случайного посетителя и опытного сотрудника. Вместе с героями, голоса которых будут раздаваться в наушниках, человек сможет пройти по экспозиции Губернаторского дома, осмотреть главные произведения. Затем сделать выбор, чей голос ему ближе: знатока или того, кто готов растеряться перед миром искусства.