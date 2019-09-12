В Иванове пройдет сказочный стендап
Известный петербургский артист Борис Драгилев приедет в Иваново с мастер-классом по сторителлингу и стендапом сказки. Его выступление внепланово дополнит программу «Первой фабрики авангарда», сообщили организаторы. Фестиваль современного искусства стартовал 11 сентября и продлится до конца этой недели.
Мастер-класс состоится в субботу в Доме актера, а стендап – в воскресенье на площади Ленина. Оба события начнутся в 15:00.
Открыли фестиваль лекции по литературе и архитектуре, концерт авангардного и фри-джаза «Трио СПГ», выставка одного из ведущих современных фотографов Александра Гронского, призера конкурса World Press Photo, а также премьера фильма «Годовщина революции».
Сегодня, 12 сентября, в рамках «Первой фабрики авангарда» свою пьесу «Свидетельские показания» прочет лауреат «Золотой Маски» Дмитрий Данилов. Состоится и лекция книжного обозревателя «Медузы» Галины Юзефович.
Также пройдут лекции о тенденциях современной фотографии, откроются выставка живописи и музейный проект AZ «Два авангарда!? Рифмы». С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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