Рыбинского художника, живущего в США, возмутили слова министра культуры о комиксах

Художник Андрей Тарусов, давно живущий в Америке, сегодня заочно поспорил с Министром культуры России Владимиром Мединским, который назвал убожеством чтение комиксов взрослым человеком.

Ранее слова министра стали резонансными. На открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки он пренебрежительно отозвался о рассказах, преподнесенных в форме изображений.

– Похоже #ядебил, раз #ячитаюкомиксы, #ярисуюкомиксы, #ялюблюкомиксы. А еще мои комиксы собрали 23,5 тысячи долларов на «Кикстартере» на сегодняшний день... Вот столько в мире дебилов! Спасибо, Мединский, что прояснил… – пишет художник на своей странице во «ВКонтакте».

– Это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством, – сказал Владимир Мединский.

Комиксы находятся на стыке литературы и изобразительного искусства. Их прообразы появились еще в XVI веке. Графический роман Арта Шпигельмана «Маус», затрагивающий тему нацизма, и вовсе в 1992 году получил Пулитцеровскую премию. Особенно этот жанр развит в США.