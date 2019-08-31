В Ярославле открылась выставка знаменитых картин Архипа Куинджи

Более 40 произведений выдающегося русского живописца теперь представлены в Ярославском художественном музее. В их числе самое знаменитое полотно мастера – «Лунная ночь на Днепре».

В парадном зале Губернаторского дома собрались ведущие представители культурного сообщества региона. После торжественной церемонии – первая экскурсия по выставочным залам. Главное внимание, безусловно, к «Лунной ночи», написанной Куинджи в 1880 году. Информация о том, что эта картина будет показана в Ярославле, создала заметный ажиотаж.

Тогда, в конце XIX века, «Лунная ночь на Днепре» была показана общественности – в Петербурге состоялась первая в истории отечественного искусства выставка одной картины. Выстроились очереди. Люди были изумлены, как Архипу Куинджи удалось передать цвета. Его некоторые картины до сих пор как будто светятся изнутри. Ходили слухи, что он использует секретные краски или добавляет в них особые химические компоненты. – Были проведены исследования. У него обычные, нормальные краски. Только глазомер был настолько точным к тональностям, что, когда художники соревновались, Куинджи градаций оттенков угадывал больше, – развеяла сомнения на пресс-конференции хранитель, ведущий научный сотрудник Русского музея Галина Кречина.

После январских событий, когда из Третьяковской галереи была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри», в Ярославле усилили меры безопасности. Произведения защищают вооруженная охрана и специальные датчики. Выставка, посвященная столетию Ярославского художественного музея, открыта для посещения с этого дня. Продлится она до 15 декабря.