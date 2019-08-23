В Губернаторском саду Ярославля прозвучит музыка из культовых фильмов

– Мы уже второй раз принимаем участие в акции «Ночь кино», представляя музыкальную программу. Это интересно, ведь многие фильмы запоминаются именно по мелодике, звуковому ряду. Иногда сложно вспомнить название киноленты, но музыка всегда напомнит о впечатлениях, героях и сюжетных поворотах, – рассказала изданию «Собака.ru» Марина Полывяная, заведующий отделом Ярославского художественного музея.