В Губернаторском саду Ярославля прозвучит музыка из культовых фильмов
Музыкальный вечер в Губернаторском саду на Волжской набережной в эту субботу, 24 августа, будет посвящен всероссийской акции «Ночь кино». Коллектив Overdrive Blues Band и другие известные ярославские музыканты исполнят композиции из отечественных и зарубежных кинофильмов.
– Мы уже второй раз принимаем участие в акции «Ночь кино», представляя музыкальную программу. Это интересно, ведь многие фильмы запоминаются именно по мелодике, звуковому ряду. Иногда сложно вспомнить название киноленты, но музыка всегда напомнит о впечатлениях, героях и сюжетных поворотах, – рассказала изданию «Собака.ru» Марина Полывяная, заведующий отделом Ярославского художественного музея.
На импровизированную сценическую площадку выйдут 6 музыкантов. Прозвучат саксофон, скрипка, губная гармоника, гитара, бас, барабаны, скрипка. Будут и вокальные партии.
Концерт начнется в 18:00. Как сообщают в музее, вечера проекта «Музыка сада» с начала летнего сезона посетили более тысячи человек.
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