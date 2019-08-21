Ярославских ремесленников научат креативу
Ярославская область – пилотный регион, который станет площадкой для федеральной программы «Сraft лаборатория». Мастеров народных художественных промыслов и ремесел обучат современным технологиям производства, маркетингу и умению противостоять распространению дешевой продукции, изготовленной в Китае.
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Ярославская майолика. Фото: Ассоциация Туроператоров
В Минпромторге отмечают, что сейчас важно поддержать развитие народных художественных промыслов и ремесел. Они должны сохранять традиции, но при этом быть востребованными у современного покупателя. Ярославская область, по оценке представителя ведомства Лилии Нургатиной, оперативно реагирует на новые тенденции и генерирует креативные идеи.
Участниками программы станут 80 мастеров из 5 регионов России. Все они имеют опыт реализации успешных бизнес-проектов. Туристы покупают их произведения, например, в качестве сувениров. Обучение будет идти 3 месяца – это как очные, так и дистанционные занятия.
– В городах маршрута «Золотое кольцо» сейчас наблюдаются схожие с нашими проблемы, в частности, низкий средний чек туристов на изделия НХП, засилье китайской дешевой продукции, нехватка квалифицированных специалистов в сфере маркетинга, низкий уровень дизайна изделий. Нашей задачей является качественное усиление сувенирных предложений регионов, – приводятся слова директора регионального департамента туризма Юлии Рыбаковой на сайте Правительства Ярославской области.
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Юлия Рыбакова. Фото: Правительство Ярославской области
Отметим, народными промыслами и ремеслами в регионе занимаются в основном индивидуальные мастера – 650 человек. Инициаторами создания «Сraft лаборатории» стали Министерство культуры России, департамент туризма области и центр развития туризма «Ярославия».
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