Ярославских ремесленников научат креативу

Ярославская область – пилотный регион, который станет площадкой для федеральной программы «Сraft лаборатория». Мастеров народных художественных промыслов и ремесел обучат современным технологиям производства, маркетингу и умению противостоять распространению дешевой продукции, изготовленной в Китае.

В Минпромторге отмечают, что сейчас важно поддержать развитие народных художественных промыслов и ремесел. Они должны сохранять традиции, но при этом быть востребованными у современного покупателя. Ярославская область, по оценке представителя ведомства Лилии Нургатиной, оперативно реагирует на новые тенденции и генерирует креативные идеи.

Участниками программы станут 80 мастеров из 5 регионов России. Все они имеют опыт реализации успешных бизнес-проектов. Туристы покупают их произведения, например, в качестве сувениров. Обучение будет идти 3 месяца – это как очные, так и дистанционные занятия.