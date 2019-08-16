В Ярославле покажут знаменитые картины Архипа Куинджи

Более 40 картин выдающегося русского художника Архипа Куинджи будут представлены в Ярославском художественном музее. Среди них одно из самых знаменитых произведений – «Лунная ночь на Днепре», а также ставшее в свое время резонансным «Ладожское озеро».

«Лунная ночь на Днепре», Государственный Русский музей

«Лунная ночь» написана в 1880 году. Посмотреть на процесс ее создания в мастерскую к Куинджи приходили Иван Тургенев и Дмитрий Менделеев. Их, а вскоре и публику, изумляло то, как художник передал свет и оттенки. – Куинджи всю жизнь что-то искал. Его не зря называют экспериментатором. Может, потому что его так волновали способы передачи света. Он искал нечто новое и в технологии, и в создании колорита. Разные периоды творчества Куинджи – не похожи друг на друга. И на выставке в Ярославле мы получим представление о нем во всей полноте, – рассказал изданию «Собака.ru» заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук.

Когда Архип Куинджи закончил работу над «Лунной ночью», она была выставлена в Санкт-Петербурге на всеобщее обозрение – впервые в истории отечественного искусства состоялась выставка одной картины. Пришедшие были поражены, каким светом наполнено произведение. Искали даже лампу с другой стороны холста. «Лунную ночь» еще на стадии написания приобрел Великий князь Константин Константинович – внук императора Николая I. Он взял ее с собой в путешествие. После морского плавания произведение пострадало и потемнело. Восстановлением в итоге занимался сам автор.

«Ладожское озеро», Государственный Русский музей

Еще одна картина, которую можно будет увидеть на выставке, – это «Ладожское озеро». Написана на Валааме за 7 лет до «Лунной ночи». В начале 1880-х вокруг нее разразился скандал. Куинджи обвинил художника Руфина Судковского в плагиате – якобы тот повторил «Ладожское озеро» в своей работе «Мертвый штиль». На сторону Судковского встали несколько газет. За Куинджи, который и победил в споре, вступились такие художники, как Илья Репин, Иван Крамской и Василий Максимов.

Архип Куинджи. Портрет работы В. М. Васнецова (1869 г.)

Архип Куинджи родился в начале 1840-х годов в Мариупольском уезде. Точная дата неизвестна до сих пор. Он рос в бедности, много работал в юности. Талант художника сперва в нем не разглядел Иван Айвазовский, доверив лишь красить забор. Однако Куинджи продолжал рисовать. С третьей попытки поступил в Императорскую Академию художеств. Вскоре получил признание. Много занимался благотворительностью. Умер автор в 1910 году, войдя в историю как прославенный живописец. В Ярославле будут представлены произведения из коллекции Русского музея. Выставка в Губернаторском доме откроется 30 августа.