В Костроме появилась карта самых интересных граффити

Найти удачные произведения уличного искусства или поделиться обнаруженным граффити стало проще. Городское сообщество «Кострома. Первый квартал» создало карту стрит-арта. Сейчас она только начинает пополняться работами.

Изображения разделены на официальные и неофициальные. Выбрав маркер, размещенный на карте, можно узнать год создания произведения, имя автора и информацию о том, насколько сохранился рисунок на данный момент.

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