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В Костроме появилась карта самых интересных граффити

Найти удачные произведения уличного искусства или поделиться обнаруженным граффити стало проще. Городское сообщество «Кострома. Первый квартал» создало карту стрит-арта. Сейчас она только начинает пополняться работами.

  • Фото: kostroma1k.ru

Изображения разделены на официальные и неофициальные. Выбрав маркер, размещенный на карте, можно узнать год создания произведения, имя автора и информацию о том, насколько сохранился рисунок на данный момент.

Объект можно добавить самому. Для этого нужно зарегистрироваться на портале. Все материалы должны получить одобрение модератора. 

«Кострома. Первый квартал» – сообщество, которое объединяет неравнодушных к урбанистике людей. Еще один проект объединения – карта примечательных наличников – декоративных оформлений окон. 

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Автор: ysobolev
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