В Костроме появилась карта самых интересных граффити
Найти удачные произведения уличного искусства или поделиться обнаруженным граффити стало проще. Городское сообщество «Кострома. Первый квартал» создало карту стрит-арта. Сейчас она только начинает пополняться работами.
-
Фото: kostroma1k.ru
Изображения разделены на официальные и неофициальные. Выбрав маркер, размещенный на карте, можно узнать год создания произведения, имя автора и информацию о том, насколько сохранился рисунок на данный момент.
Объект можно добавить самому. Для этого нужно зарегистрироваться на портале. Все материалы должны получить одобрение модератора.
«Кострома. Первый квартал» – сообщество, которое объединяет неравнодушных к урбанистике людей. Еще один проект объединения – карта примечательных наличников – декоративных оформлений окон.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.