В Губернаторском саду Ярославля снова зазвучит джаз

– Последние июльские выходные обещают порадовать летней погодой. И провести их нужно в гармонии с музыкой – в прохладе деревьев и при легком шуме фонтана. Музыка сада открыта для всех. Будет интересно и с друзьями прийти, и с семьей, и это прекрасное событие до романтических свиданий, – рассказала специалист по связям с общественностью Ярославского художественного музея Марина Полывяная.

Зрителям предлагается слушать музыку, гуляя по старинному парку, или занять места в партере. Выступать в этот раз будет квартер. За фортепьяно – Андрей Мартыненко, на контрабасе сыграет Дмитрий Денисов, а на барабанах – Александр Нестеров. Вокальные партии исполнит – Диана Кубасова. Молодая девушка своим раскованным и эмоциональным сценическим образом впечатляет и зрителей, и коллег.