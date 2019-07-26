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В Губернаторском саду Ярославля снова зазвучит джаз

Известные композиции из фильмов Голливуда и мюзиклов Бродвея. В Губернаторском саду Ярославля вновь пройдет музыкальный вечер. Он состоится в субботу, 27 июля. 

– Последние июльские выходные обещают порадовать летней погодой. И провести их нужно в гармонии с музыкой – в прохладе деревьев и при легком шуме фонтана. Музыка сада открыта для всех. Будет интересно и с друзьями прийти, и с семьей, и это прекрасное событие до романтических свиданий, – рассказала специалист по связям с общественностью Ярославского художественного музея Марина Полывяная.

Зрителям предлагается слушать музыку, гуляя по старинному парку, или занять места в партере. Выступать в этот раз будет квартер. За фортепьяно – Андрей Мартыненко, на контрабасе сыграет Дмитрий Денисов, а на барабанах – Александр Нестеров. Вокальные партии исполнит – Диана Кубасова. Молодая девушка своим раскованным и эмоциональным сценическим образом впечатляет и зрителей, и коллег.

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Автор: ysobolev
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