Петербуржцы изучат игры Ярославского художественного музея

Сложное сделать простым. Шесть настольных игр, созданных Ярославским художественным музеем, 30 июля будут представлены специалистам Санкт-Петербурга в рамках «Музейного посольства».

– Современные музеи часто используют игровой формат – квесты, интерактивные путеводители. Это легко для музеев-заповедников – у них большая и разнообразная территория. Для художественных галерей ситуация сложнее, ведь на картины можно только смотреть – больше никакого взаимодействия. Однако наши игры позволяют взять в руки «произведения искусства», увидеть детали, особенности, получить настоящие впечатления, – рассказала изданию «Собака.ru» эксперт Ярославского художественного музея Марина Полывяная.

Профессионалы сферы изобразительного искусства изучат опыт Ярославля, как с помощью настольных игр можно рассказать детям о картинах, познакомить их с авторами и сделать поход в музей обычным семейным времяпрепровождением.

Так, в игре «Музейные экивоки» нужно намеками описывать изображения. Правила «Арт-домино» – классические, только вместо костяшек – фрагменты картин авангарда. Все это копии настоящих полотен, хранящихся в коллекции музея.

Игра-ходилка «Спор о бороде» позволяет оказаться на месте простого ярославца, которому Петр I своим указом c 1698 года стал запрещать носить бороду, и понять, насколько это остро и болезненно воспринималось современниками законодательного новшества.

Предложат петербуржцам и игру в «разрезы». Ее любили, например, такие литераторы, как Хармс, Шварц, Зощенко, Маршак, художник Филонов. Нужно было написать, чем набит внутри тот или иной знакомый человек. Внутри Филонова оказывались горящие угли, по наблюдению товарищей. А в Хармсе – адская сера.