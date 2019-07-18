В центре Ярославля по субботам будут выступать поэты, барды и литераторы

Известные и молодые авторы – у одного микрофона. В Ярославле на Волжской набережной откроется музыкально-поэтическая площадка «В субботы на стрелке». Планируется, что она будет работать каждый первый выходной до конца лета. Все начнется с 20 июля.

Здесь будут выступать ярославские поэты, барды и литераторы. Имена и творчество многих из них, сообщают в мэрии, вероятно, знакомо горожанам. Однако вместе с ними к микрофону выйдут и новые исполнители лирических произведений.

«Собака.ru» рассказывала, что музыкальные вечера проводит и Ярославский художественный музей. В Губернаторском саду звучит джаз и блюз. Следующий концерт состоится 27 июля.