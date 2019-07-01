В Ярославле появился современный музей, где представлена история старейшего городского предприятия
Прикоснутся к ожившей истории одного из самых известных предприятий императорской России. В Ярославле на Красном Перекопе открылся проект «Музей фабрики: новая ткань города». Экспозиция развернулась в помещении, где когда-то находились паровые машины, лаборатория, а в советский период – столовая. Теперь здесь в деталях представлено прошлое мануфактуры. Большое внимание уделено людям, которые работали на этом производстве. Активно используется мультимедиа.
– Темы, сюжеты, смыслы, образы, герои – у нас свои, местные, фабричные, перекопские. Мы хотим, чтобы музей работал с глобальной повесткой, был актуальным в международном контексте, но при этом был аутентичным, был своим для местных жителей, – сообщила в разговоре с изданием «Собака.ru» один из авторов проекта Юлия Кривцова.
У нового музейного начинания три составляющие: экспозиция «Новая ткань города», аудиоспектакль «Радио Фабрика» на действующем производстве и экскурсия по фабричному району «Человек красит место». Зритель может просто посмотреть постоянную выставку, а может совместить ее посещение со спектаклем или прогулкой по улицам.
– Мы заранее объявляем дни и сеансы работы музея на месяц. Также будет возможно заказать коллективное посещение. Особенно это интересно компаниям или семьям. Мы много говорим об истории семьи и отношении к труду, как оно формируется, как мы выбираем профессию. Для нас важна тема предпринимательства и отношения к своему бизнесу и своему рабочему месту. Главный вопрос: в чем смысл труда? Смотрим, каким он был в 18, 19, 20 веках и на то, что мы думаем об этом сейчас, – продолжает Юлия Кривцова.
Выставка еще будет пополняться. Отметим, проект победил в престижном конкурсе «Меняющийся музей в меняющимся мире» сезона 2017-2018 годов.
– Первый этап музейного проекта мы делали на грант Владимира Потанина, второй этап будет на средства фонда «КАФ» в России – его презентация запланирована на март 2020 года. Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержал наш проект в номинации «Музейный старт». Это значит, им интересны не новые музеи, а новые практики и подходы. Мы работали с музеем предприятия, который становится не корпоративным музеем, а музеем района, точкой притяжения местных жителей, «производством» идей для городской среды района. И многие найденные форматы могут применяться, и уже применяются, в других городах, – говорит Кривцова.
Ярославская Большая мануфактура основана в 1722 году. Она положила начало в России полотняной промышленности. Предприятие посещали Екатерина II, Александр I, Николай I и Александр II. До середины позапрошлого столетия фабрика поставляла изделия к Высочайшему Двору. В советское время она получила название «Красный Перекоп». Работает и сейчас.
Добавим, в сезоне 2016-2017 годов победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» стал проект «Спор о бороде» Ярославского художественного музея. Выставка работает в Митрополичьих палатах. «Собака.ru» недавно сообщала и о других событиях художественного музея – выставках «Фотоэстафета», организованной совместно с Мультимедиа Арт Музеем Москвы, а также «Европейский пейзаж», где представлены работы видных художников 18 – начала 20 веков.
Фото: Александр Муравьев
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