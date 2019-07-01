В Ярославле появился современный музей, где представлена история старейшего городского предприятия

– Мы заранее объявляем дни и сеансы работы музея на месяц. Также будет возможно заказать коллективное посещение. Особенно это интересно компаниям или семьям. Мы много говорим об истории семьи и отношении к труду, как оно формируется, как мы выбираем профессию. Для нас важна тема предпринимательства и отношения к своему бизнесу и своему рабочему месту. Главный вопрос: в чем смысл труда? Смотрим, каким он был в 18, 19, 20 веках и на то, что мы думаем об этом сейчас, – продолжает Юлия Кривцова.