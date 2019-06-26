В Ярославле покажут работу французского «короля пейзажа»

Одну из картин Камиля Коро можно будет увидеть в ярославском Музее зарубежного искусства. В эту пятницу, 28 июня, здесь откроется выставка «Европейский пейзаж XIX – начала XX века».

Камиль Коро – французский художник XIX века, который стал одним из основоположников пейзажной школы в стране. Природа на его картинах – лирична, часто изображена в темных цветах и передает настроение. Коро запечатлевал, например, гаснущие закаты, порывы ветра, ненастную погоду, прояснения после дождя. Зрители и критики высоко ценили его творчество, прозвав «королем пейзажа». Стоит отметить, что автор оказал влияние на импрессионистов.

Всего на выставке будут представлены произведения художников Италии, Франции, Германии, Австрии, Швеции и Дании. Горы, леса, море, бухты и заливы – некоторые полотна по своему размеру довольно масштабны.

– Пейзаж – созерцательный жанр. Даже слабо разбирающийся в изобразительном искусстве зритель может легко остаться под большим впечатлением, – отмечают в музее.

Произведения представлены из частной коллекции. Выставка будет доступна для зрителей, начиная с ближайшего уикенда. Добавим, картины можно увидеть до середины сентября.