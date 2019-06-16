Ярославский художник из США показал, как рисовать сексуальных девушек

Интересный урок по изобразительному искусству опубликовал Андрей Тарусов. Художник родился в Рыбинске, но уже давно живет в Калифорнии. В одном из сообществ во «ВКонтакте» появились картинки-инструкции, дающие понять, как нарисовать сексуальное женское тело.

Важно уделять внимание формам и линиям. Публикация из 9 изображений набрала к настоящему моменту почти 1000 лайков.

Отметим, автор раньше выпускал и видео-уроки на YouTube. Популярным оказался выпуск, в котором Тарусов объясняет, как рисовать женскую грудь.

«Собака.ru» рассказывала, что недавно Андрей Тарусов нарисовал эротические иллюстрации к «Игре Престолов», а также создал календарь с привлекательными хоккеистками. Художнику в конце лета исполнится 33 года. Его работы публиковались в TIME, Daily Mail и GQ. В 2015-м Андрей Тарусов вместе с женой переехал в США.