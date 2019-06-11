В Костроме ищут молодых современных художников

Возможность высказаться с помощью современного искусства. В Костроме молодых художников приглашают принять участие в выставке «X-позиция: что я думаю о сегодняшнем дне». Она пройдет в Художественной галерее осенью – с 25 октября по 11 ноября.

Работы принимаются до 10 октября. Одно из главных требований – возраст. Участник должен быть не младше 16 лет, но и не старше 35-ти. Планируется, что в рамках выставки будут проведены экскурсии, лекции, встречи с авторами и мастер-классы.

Костромская Художественная галерея открыта в 1996 году. Акцент здесь делается на современном искусстве. Галерея ставит перед собой задачу познакомить зрителя с многообразием его проявлений.