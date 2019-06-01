Ярославские музеи представлены на международном фестивале в Москве

Узнать о трех небольших музеях Ярославля можно в Москве. В столичном Манеже проходит международный фестиваль «Интермузей-2019». Он является крупнейшим в мире событием для профессионалов этой сферы.

Один из многочисленных стендов представляет Ярославский музей фотографии, музей им. Орлова и музей Казанского женского монастыря. Первый открылся в городе совсем недавно – в начале этого года на пересечении улиц Советской и Трефолева. Он основан на базе коллекции и действующей аналоговой фотолаборатории Владимира Дорофеева, созданной в 1997 году.

В другом частном музее представлена коллекция старины почетного гражданина Ярославля, мецената Вадима Орлова. В экспозиционных залах: фарфор, художественное бытовое серебро и чугунное литье. Здание музея, возле которого в 1980-х годах снималась одна из сцен фантастической советской комедии «Кин-дза-дза», находится на Волжской набережной.

В прошлом январе открылся и музей Казанского женского монастыря. В экспозиции через детали представлена его история. Богослужебные книги, монеты, личные вещи сестер и предметы быта – коллекция формировалась с 1998 года. Некоторые экспонаты находили при раскопках, другие – горожане сами передавали в дар.

Форум «Интермузей-2019» сегодня днем посетил Министр культуры РФ Владимир Мединский.

Чуть позже в рамках деловой программы специалисты Ярославского художественного музея и Ярославского музея-заповедника обсудили проблемы и перспективы работы нестоличных музеев в социальных сетях. Фестиваль завершится в воскресенье, 2 июня.