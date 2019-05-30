Живущий в США художник из Рыбинска нарисовал сексуальных хоккеисток

Художник Андрей Тарусов, несколько лет назад переехавший в Лос-Анджелес из Рыбинска, опубликовал свою очередную работу – хоккейный календарь. На льду – только девушки, они же в роли тренеров и судей. Все изображения нарисованы в духе американской графики середины XX века.

– Расценивайте это как мою пин-ап вселенную, – такой комментарий оставил художник.

Андрею Тарусову в августе исполнится 33 года. Он родился в Рыбинске, затем переехал в Москву, а после – в Лос-Анджелес. В США он оказался в 2015-м – тогда рассказывал, что связано это было с намерением жены получить в Калифорнии образование.

В сообществе Андрея Тарусова во «ВКонтакте» почти 10.000 подписчиков. Его работы публиковались в TIME, Daily Mail, GQ и других известных изданиях.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Тарусов создал эротические иллюстрации к «Игре Престолов» с ироничными подписями.