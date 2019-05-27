В Ярославском художественном музее покажут лучшие фотографии

Фотография как искусство. В Ярославском художественном музее в последний день весны открывается выставка «Фотоэстафета». Из собрания московского «Мультимедиа Арт Музея» зрители увидят 137 снимков. Они отражают более 80 лет истории страны и в особенности – фотоискусства.

Два столичных профессиональных фотографа – Юрий Рыбчинский и Эдуард Гладков – собирали коллекцию с 1993 по 2003 годы. В ней – наиболее талантливые авторы, самые яркие кадры – развитие фотографии как творчества, с его жанрами и направлениями.

«Эстафета» в названии обозначает преемственность развития отечественного фотоискусства. Все началось с Александра Родченко. Его имя – символ в советской фотографии, он один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Развивали искусство далее мастера фоторепортажей и авторы, работавшие на советскую журналистику.

Все представленные снимки будут в итоге переданы Ярославскому художественному музею. Однако это не оригиналы в привычном понимании слова – сами фотокарточки продолжат храниться в Москве.

– Фотографии аутентичные сейчас не показываются. Сам Московский дом фотографии тоже демонстрирует цифровые отпечатки. Однако они не делаются по любому желанию и просьбе – это серьезный процесс. Каждый цифровой отпечаток узаконивается. Их нельзя сделать без разрешения самого автора снимка или его наследников. Цифровой опечаток всегда создается для конкретного случая – и такие случаи довольно редкие. Так, «Мультимедиа Арт Музей» едва ли не впервые делает отпечатки для другого музея страны, – рассказывает искусствовед, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Ярославского художественного музея Людмила Макарова.

Отметим, именно совладелец большой коллекции – Юрий Рыбчинский – и стал инициатором выставки.

– Его дружбе с Ярославским художественным музеем уже второй десяток лет. Она завязалась в начале 2000-х, когда мы проводили выставку работ представителей творческого объединения «Бубновый валет». Знали, согласно каталогам, что к этой группе относился и художник Александр Плигин, но в провинциальных музеях его картин не нашлось. Его произведение появилось, когда выставка уже проводилась в Москве – было предоставлено из частной коллекции. Тогда и случилось знакомство с Рыбчинским. Он – из семьи наследников Плигина. Понял, что наш музей заинтересован в его работах и вскоре передал в Ярославль двенадцать живописных полотен, – рассказывает Людмила Макарова.

Далее диалог продолжался. Не так давно Юрий Рыбчинский предложил передать Ярославскому художественному музею некоторые фотографии из своей коллекции. Идею поддержала директор «Мультимедиа Арт Музея», искусствовед Ольга Свиблова.

Выставка «Фотоэстафета» будет открыта до конца августа.