Картины Ярославского художественного музея стали сокровищами России
Четыре картины из коллекции Ярославского художественного музея отправятся на передвижную выставку «Сокровища музеев России».
Организатор временной экспозиции – «РОСИЗО», учреждение Министерства культуры. Из ярославского фонда оно выбрало произведения Ивана Билибина, Вячеслава Бычкова, Александра Киселева и Александра Куприна.
– Одна из главных задач «РОСИЗО» – популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства, – сообщается на сайте организации.
Сотрудники ярославского музея выложили видео, на котором можно увидеть, как запаковывают холсты перед отправкой. Работы Билибина и Бычкова продемонстрируют в Тюмени, Перми и Омске. Картины Киселева и Куприна – в Калининграде, Южно-Сахалинске и Воронеже. Передвижная выставка будет работать с 11 июня до 10 ноября.
Напомним, в минувшем году в московском «Манеже» уже проводилась выставка, собравшая около 300 наиболее значимых работ из 50 музеев России. Ярославский художественный тогда представил 17 произведений.
На фото: картина А. В. Куприна «Работа ударников Краснопресненского металлургического завода в Москве. Чугунолитейный цех». 1929-1930.
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