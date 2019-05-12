Картины Ярославского художественного музея стали сокровищами России

Организатор временной экспозиции – «РОСИЗО», учреждение Министерства культуры. Из ярославского фонда оно выбрало произведения Ивана Билибина, Вячеслава Бычкова, Александра Киселева и Александра Куприна.

Четыре картины из коллекции Ярославского художественного музея отправятся на передвижную выставку «Сокровища музеев России».

Сотрудники ярославского музея выложили видео, на котором можно увидеть, как запаковывают холсты перед отправкой. Работы Билибина и Бычкова продемонстрируют в Тюмени, Перми и Омске. Картины Киселева и Куприна – в Калининграде, Южно-Сахалинске и Воронеже. Передвижная выставка будет работать с 11 июня до 10 ноября.

– Одна из главных задач «РОСИЗО» – популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства, – сообщается на сайте организации.

Публикация от Yaroslavl Art Museum (@yarartmuseum) 8 Май 2019 в 6:36 PDT

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Напомним, в минувшем году в московском «Манеже» уже проводилась выставка, собравшая около 300 наиболее значимых работ из 50 музеев России. Ярославский художественный тогда представил 17 произведений.

На фото: картина А. В. Куприна «Работа ударников Краснопресненского металлургического завода в Москве. Чугунолитейный цех». 1929-1930.