Девушка из Ярославля едва не победила на конкурсе MISS MAXIM
«Мы были там звездами, а не мяском, как на других конкурсах красоты». Анастасия Юрчикова из Ярославля не стала обладательницей главной короны MISS MAXIM 2019. Хотя ранее, как рассказывала «Собака.ru», девушка вошла в ТОП-10 самых красивых и сексуальных участниц этого проекта.
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Фото: страница Анастасии Юрчиковой в Instagram
Несмотря на то, что победа досталась не ей, Анастасия довольна полученным опытом и охотно делится впечатлениями.
– Я теперь знаю, каково это, когда на тебя нападают сразу человек 25 репортеров. Просто рвут на части. Когда интервью даешь на ходу, не успевая задуматься, что и кому говоришь, а потом оказывается, что «Москва 24» показывала тебя в прямом эфире. Когда кровь капает на пол через туфлю, но ты продолжаешь улыбаться, – пишет она в своем Instagram.
Победительницей стала Виктория Цуранова из Вологды. В качестве награды она получит не только корону, но и право оказаться на обложке сентябрьского номера журнала.
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Фото: miss.maximonline.ru
Единственное, о чем сожалеет девушка из Ярославля, судя по ее публикациям, – что не успела взять автограф у Александра Маленкова, главного редактора журнала MAXIM. К слову, он также один из авторов литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Вместе с Александром Цыпкиным и Александром Снегиревым, который недавно рассказал «Собака.ru» о том, каково быть писателем.
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Фото: страница Анастасии Юрчиковой в Instagram
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