Девушка из Ярославля едва не победила на конкурсе MISS MAXIM

«Мы были там звездами, а не мяском, как на других конкурсах красоты». Анастасия Юрчикова из Ярославля не стала обладательницей главной короны MISS MAXIM 2019. Хотя ранее, как рассказывала «Собака.ru» , девушка вошла в ТОП-10 самых красивых и сексуальных участниц этого проекта.

Несмотря на то, что победа досталась не ей, Анастасия довольна полученным опытом и охотно делится впечатлениями.

– Я теперь знаю, каково это, когда на тебя нападают сразу человек 25 репортеров. Просто рвут на части. Когда интервью даешь на ходу, не успевая задуматься, что и кому говоришь, а потом оказывается, что «Москва 24» показывала тебя в прямом эфире. Когда кровь капает на пол через туфлю, но ты продолжаешь улыбаться, – пишет она в своем Instagram.

Победительницей стала Виктория Цуранова из Вологды. В качестве награды она получит не только корону, но и право оказаться на обложке сентябрьского номера журнала.