В Ярославле со дня на день откроются летние веранды ресторанов

Павел Кашников, ярославский ресторатор, пишет в своём инстаграм, что заместитель Председателя Правительства Ярославской области Авдеев Максим Александрович 18 июня принял всю инициативную группу рестораторов города. Обсудили все вопросы: существующие меры поддержки и как будет ресторанная отрасль выходить из нокаута.

Самый радостный итог встречи - это, конечно, же скорое открытие летних веранд, точную дату открытия официально объявит губернатор области.



Ну и если ничего сверхъестественного не произойдет, то к 1 июля откроют и залы ресторанов.

Напомним, что ранее владельцы общепита и рестораторы Ярославской области обратились к губернатору с коллективным обращением о снятии ограничений и разрешении работать.