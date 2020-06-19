Об этом рассказали сами рестораторы. Уже с 19 июня владельцы заведений начнут возводить веранды, а в субботу, 20 июня, планируется открытие летних кафе для посетителей
В Ярославле со дня на день откроются летние веранды ресторанов
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Веранда ресторана "Белый Кролик"
Павел Кашников, ярославский ресторатор, пишет в своём инстаграм, что заместитель Председателя Правительства Ярославской области Авдеев Максим Александрович 18 июня принял всю инициативную группу рестораторов города. Обсудили все вопросы: существующие меры поддержки и как будет ресторанная отрасль выходить из нокаута.
Самый радостный итог встречи - это, конечно, же скорое открытие летних веранд, точную дату открытия официально объявит губернатор области.
Ну и если ничего сверхъестественного не произойдет, то к 1 июля откроют и залы ресторанов.
Напомним, что ранее владельцы общепита и рестораторы Ярославской области обратились к губернатору с коллективным обращением о снятии ограничений и разрешении работать.
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