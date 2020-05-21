Ресторан "Огонек" превратился в бесконтактную выставку

Фасадные окна ресторана “Огонёк” и Friedrich Bar превратились в выставочное пространство.

Посетить бесконтактную выставку может абсолютно каждый без риска для здоровья и насладиться авторскими работами художников и фотографов в самом центре города Иваново. Сейчас можно лицезреть авторские коллажи и работы художника Кирилла Пискунова. Экспозиции будут меняться еженедельно до официального открытия ресторанов. Сформирована целая выставочная программа.