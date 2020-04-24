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Рестораны "Сказка.Еда и вино" и "Мамука" вошли в число участников гастрономического фестиваля Ноme Edition

В конце марта, как только президент объявил о каникулах, стартовал Российский ресторанный фестиваль Home Editionкоторый проходит в режиме вынужденной самоизоляции в 30 городах страны.  В течение месяца можно попробовать специальные дегустационные сеты от топовых ресторанов с доставкой на дом. Важно: в цену каждого сета включены 300 рублей, которые идут на заработную плату сотрудникам заведения.

В этом году ярославские рестораны "Мамука" и "Сказка.Еда и вино" впервые приняли участие  в главном ресторанном фестивале страны. Заказать сеты можно с бесплатной доставкой на дом. Его стоимость фиксированная 1090₽.

 

Сет от шефа Павла Трифонова, «Сказка.Еда и вино»

  • Паштет из перепелиной печени с малиновым вареньем
  • Утиная грудка с соусом из сморчков и мятым картофелем
  • Морковный торт Сказка

 

Сет от шефа Николая Маслякова, «Мамука»

  • Хинкали с белыми грибами и цукини в сливочном соусе
  • Хачапури на вертеле с ягодным соусом и дробленым арахисом
  • Абхазура из свинины и говядины с салатом из джонджоли и томатов с соусом зелёный ткемали

 

В предыдущие годы Ярославль не был представлен на карте фестиваля, и очень ценно, что именно в это непростое время команда организаторов РРФ во главе с Александром Сысоевым включили Ярославль в список участников. 

Успеть заказать дегустационные сеты и поддержать любимый ресторан вы можете до 30 апреля.
 

ЖуковаЛВ,
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