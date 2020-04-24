Рестораны "Сказка.Еда и вино" и "Мамука" вошли в число участников гастрономического фестиваля Ноme Edition

В конце марта, как только президент объявил о каникулах, стартовал Российский ресторанный фестиваль Home Edition, который проходит в режиме вынужденной самоизоляции в 30 городах страны. В течение месяца можно попробовать специальные дегустационные сеты от топовых ресторанов с доставкой на дом. Важно: в цену каждого сета включены 300 рублей, которые идут на заработную плату сотрудникам заведения.



В этом году ярославские рестораны "Мамука" и "Сказка.Еда и вино" впервые приняли участие в главном ресторанном фестивале страны. Заказать сеты можно с бесплатной доставкой на дом. Его стоимость фиксированная 1090₽.

Сет от шефа Павла Трифонова, «Сказка.Еда и вино»

Паштет из перепелиной печени с малиновым вареньем

Утиная грудка с соусом из сморчков и мятым картофелем

Морковный торт Сказка

Сет от шефа Николая Маслякова, «Мамука»

Хинкали с белыми грибами и цукини в сливочном соусе

Хачапури на вертеле с ягодным соусом и дробленым арахисом

Абхазура из свинины и говядины с салатом из джонджоли и томатов с соусом зелёный ткемали

В предыдущие годы Ярославль не был представлен на карте фестиваля, и очень ценно, что именно в это непростое время команда организаторов РРФ во главе с Александром Сысоевым включили Ярославль в список участников.

Успеть заказать дегустационные сеты и поддержать любимый ресторан вы можете до 30 апреля.

