18+

Премия Что Где Есть в Иркутске 2019

Более шестидесяти тысяч голосов горожан не могут врать — в третий раз команда Ирк.Собака.ru определила лучшие заведения, в которых мы едим и пьем. Двести номинантов, шестнадцать премиальных тарелок и несколько часов церемонии награждения.

Все как полагается - слезы счастья, благодарности и объятия под комментарии ведущих Игоря Бялоуса и шеф-повара Александра Перепечкина. А в перерывах — хокусай, мандарины в шоколаде с взрывной карамелью, шоколадные гениталии и молекулярный тунец — вопроса есть или не есть не стояло. Химия еды на гастрономическом базаре и химия тусовочных отношений продолжалась почти до полуночи. Все тарелки торжественно вручены победителям и уже заняли места на полочках лучших ресторанов и кафе этого года. 

Победители премии

* «Открытие года» — Pafos

* «Лучшее кафе на каждый день» — Песто Тесто

* «Лучшее питейное заведение» — Fullers

* «Лучший дизайн» — Sushi studio

* «Лучшая доставка» — Пряников

* «Лучшая шоу-программа» — Broadway

* «Лучший шеф-повар» — Александр Мордашев

* «Лучший бармен» — Михаил Истомин (EMBARGO)

* «Лучший ресторатор» — Анастасия Выборова

* «Лучшее сибирское блюдо» — «Таежный бургер» (Бабр Бургер)

* «Лучшее национальное блюдо» — «Пибимпап» (Сеть кафе Kimchi)

* «Лучший фастфуд» — Streets

* «Лучший десерт» — Торт Манго-манго (кондитерская Мария)

* «Лучший завтрак» — Кафе завтраков “Eggi”

* «Лучший кофе» — Инжинирия кофе

* «Вклад в развитие гастрономической культуры» Ольга и Игорь Кокоуровы

  • Ольга Геевская, Анастасия Выборова , Анастасия Клео

  • Кирилл Торопов, Сергей Бояринцев

  • Анна Городюк

  • Гарник Ароян, Антон  Орлов, Кирилл Бобринёв

  • Михаил Истомин

  • Александр Мордашев

SOBAKA IRK,
Комментарии

Наши проекты