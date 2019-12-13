Премия Что Где Есть в Иркутске 2019

Более шестидесяти тысяч голосов горожан не могут врать — в третий раз команда Ирк.Собака.ru определила лучшие заведения, в которых мы едим и пьем. Двести номинантов, шестнадцать премиальных тарелок и несколько часов церемонии награждения.

Все как полагается - слезы счастья, благодарности и объятия под комментарии ведущих Игоря Бялоуса и шеф-повара Александра Перепечкина. А в перерывах — хокусай, мандарины в шоколаде с взрывной карамелью, шоколадные гениталии и молекулярный тунец — вопроса есть или не есть не стояло. Химия еды на гастрономическом базаре и химия тусовочных отношений продолжалась почти до полуночи. Все тарелки торжественно вручены победителям и уже заняли места на полочках лучших ресторанов и кафе этого года.