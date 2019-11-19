Раскопать корни своего родословного дерева теперь легко и просто: анализ ДНК показывает, кто ты по национальности, где жили твои предки, и поможет найти родственников там, где сам не ожидал. Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская и другие герои «Собака.ru» поделились откровениями, которые принесло для них генетическое тестирование.
3 откровенные истории о поиске родственников через ДНК-тест
Арам Мнацаканов и Наталья Малиновская
Отец Probka Family вместе с супругой нашли итальянские корни и калифорнийскую кузину.
Арам: Этой весной друзья подарили нам наборы для генетического тестирования, и мы отправили образцы слюны в трансатлантическое путешествие — в лабораторию американской биотехнологической компании 23andMe. Через три недели в личных электронных кабинетах появились многостраничные отчеты по нашим ДНК.
Наталья: Уровень любопытства при открытии отчета зашкаливал. Особенно интересно было мне: в роду намешано огромное количество разных кровей. В детстве я задавала много вопросов прадедушке об истории нашей семьи, и он мне пером в десяти школьных тетрадях написал историю родословной — все, что помнил о своих предках. Я была поражена, когда увидела в генетическом отчете упоминание всех тех «семейных» мест, о которых мне было известно от прадеда, — вплоть до Рязанской области и конкретных воеводств в Польше. Все сошлось!
Арам: А я никаких откровений об этническом происхождении получить не планировал: в моей семье до немыслимо известного поколения все армяне.
Наталья: При этом Арама как раз ждал сюрприз: в 99% армянской крови закрался 1% итальянской. Судя по результатам тестирования, в XVII или XVIII веке пара его предков были стопроцентными итальянцами. Может быть, отсюда вся эта страсть к итальянской кухне?
Арам: Кстати, Наташа после генетического тестирования нашла своих родственников, о которых не подозревала.
Наталья: Да, у компании есть своя закрытая, семейно ориентированная социальная сеть — для тех, кто сдал тест. И после получения результатов к тебе с запросом на добавление в друзья могут постучаться дальние кузены и кузины. У каждого из нас тест показал около полутора тысяч человек, с которыми фрагменты ДНК совпадают по-родственному. Но у меня тут же обнаружилась очень близкая родственница — second cousin написала мне из Калифорнии. У моего прадедушки, погибшего в концлагере во время Второй мировой, было двое братьев. В начале ХХ века эти братья вместе с другими польскими евреями эмигрировали в США. Никаких связей с этой линией семьи у нас не было, и вот спустя сто лет мы узнали о существовании друг друга. Теперь вовсю переписываемся и, вполне возможно, встретимся в офлайне.
Арам: А еще тест дает понимание, что многие черты твоего характера и образа жизни зашиты в ДНК. Например, наша с Наташей совместная тяга к ранним подъемам — в отчете у обоих было указано, что мы стопроцентные жаворонки.
Дмитрий Воробьев
Девелопер узнал, где в Лондоне похоронен его прадед, генерал и участник Белого движения Константин Десино.
Наборы для генетического тестирования, подаренные друзьями пару лет назад, ждали своего часа: отправившись с супругой в Лондон, мы взяли их с собой — на коробках был указан адрес английской лаборатории компании Ancestry. Евгении с тестированием не повезло — в личный кабинет пришло письмо, что проанализировать ее слюну не удалось. А я получил инфографику с предположительными зонами моего происхождения на карте мира. Но в большей степени меня заинтересовало не то, что 70% моих родственников — выходцы из Восточной Европы, а возможность получить доступ к многочисленным историческим архивам, который дает сайт компании. Все сделано для того, чтобы у пользователей было больше возможностей составить генеалогическое древо.
Благодаря этим архивам я обнаружил свидетельство о смерти моего прадедушки, русского генерала и участника Белого движения Константина Десино. Оно подтвердило, что прадед скончался в эмиграции в Лондоне 11 февраля 1940 года в возрасте 82 лет. Благодаря официальной информации из регистра о смерти мы смогли установить, что он похоронен на викторианском Бромптонском кладбище. Сейчас мы с мамой, которая с особым трепетом изучает историю нашей семьи, планируем обратиться к проживающему в Англии русскому историку — он помогает разыскивать точные места захоронений. Надеемся, что спустя 80 лет нам удастся почтить память нашего великого прадеда (кстати, именно в честь него — Desino — названа семейная строительная компания Дмитрия. — Прим. ред.). Архивы, к которым имеет доступ Ancestry, действительно впечатляют: например, я обнаружил информацию о прибытии Константина Десино в Канаду на 6000-тонном океанском лайнере «Императрица Китая» в 1906 году.
Ксения Чапкевич
Активистка обнаружила дальнее родство с любимым человеком и узнала о рисках болезни Альцгеймера.
Генетическое тестирование — удивительная штука. Например, ты можешь узнать, что твой партнер приходится тебе дальним родственником. Так произошло и в моем случае: 250–300 лет назад у нас с любимым был один общий предок. Еще генетическое тестирование может привести к мини-революции в семье. Мой отец, всю жизнь считавший себя белорусом, выяснил, что на самом деле он литовец и поляк. Тестирование дарит новых друзей в лице дальних родственников — в социальной сети 23andMe мы познакомились с финкой, моей сестрой в пятом колене, ныне обитающей в Сан-Франциско. Интересно взглянуть на фотографию и обнаружить схожую форму лица, улыбку и идентичный цвет волос. А еще благодаря анализу ДНК ты можешь узнать о предрасположенности к болезням.
В отчете перед этим разделом стоит дисклеймер: некоторых людей такая информация может действительно шокировать. Не отмотаешь время назад, чтобы стереть ее из памяти. Я узнала, что являюсь носителем гена gs141 — его связывают с двукратным риском развития болезни Альцгеймера. Поначалу это меня напугало, тем более что деменцией страдала моя бабушка. От заболевания, с которым ежегодно сталкивается почти 10 миллионов человек, до сих пор не придумали никаких эффективных лекарств. Но я предпочитаю знать, к чему готовиться в старости. Уже изучила весь список методов профилактики, чтобы отсрочить момент, когда мозг начнет сжиматься и превращаться в печеное яблоко, — нужно тренировать память, нагружать себя интеллектуальными задачками, соблюдать полезную диету и активно заниматься спортом. Хуже от соблюдения этих правил точно не будет!
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