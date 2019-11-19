3 откровенные истории о поиске родственников через ДНК-тест

Наталья: При этом Арама как раз ждал сюрприз: в 99% армянской крови закрался 1% итальянской. Судя по результатам тестирования, в XVII или XVIII веке пара его предков были стопроцентными итальянцами. Может быть, отсюда вся эта страсть к итальянской кухне?

Арам: Кстати, Наташа после генетического тестирования нашла своих родственников, о которых не подозревала.

Наталья: Да, у компании есть своя закрытая, семейно ориентированная социальная сеть — для тех, кто сдал тест. И после получения результатов к тебе с запросом на добавление в друзья могут постучаться дальние кузены и кузины. У каждого из нас тест показал около полутора тысяч человек, с которыми фрагменты ДНК совпадают по-родственному. Но у меня тут же обнаружилась очень близкая родственница — second cousin написала мне из Калифорнии. У моего прадедушки, погибшего в концлагере во время Второй мировой, было двое братьев. В начале ХХ века эти братья вместе с другими польскими евреями эмигрировали в США. Никаких связей с этой линией семьи у нас не было, и вот спустя сто лет мы узнали о существовании друг друга. Теперь вовсю переписываемся и, вполне возможно, встретимся в офлайне.

Арам: А еще тест дает понимание, что многие черты твоего характера и образа жизни зашиты в ДНК. Например, наша с Наташей совместная тяга к ранним подъемам — в отчете у обоих было указано, что мы стопроцентные жаворонки.