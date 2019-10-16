Тишина (или белый шум).

Степень важности 5/10.

Редкий человек может спать под музыку, гомон разговоров, хохот соседей и лай собак, если он не находится в состоянии предельной усталости за гранью нормы. Так же и с ребенком: мы не можем ни приучить, ни ждать, что малыш будет спокойно спать под любые шумы. Правда состоит в том, что у многих малышей неплохо получается спать при шуме месяцев до трех, а после все зависит от того, на какую фазу сна (глубокого или поверхностного) придется звуковой всплеск. В природе нет полной тишины, но в идеале и сильных звуковых перепадов тоже нет. Организовывая сон ребенка, мы хотим защитить его от соседа с перфоратором, сигнализации под окном, собаки в подъезде или случайного звонка в домофон — это достигается использованием белого шума. Белый шум — это собирательное название самых разнообразных звуков. Вы можете встретить розовый, коричневый, серый шум, биение сердца, запись фена или пылесоса, ручеек, прибой, шум дождя — все это отличные звуки, которые подходят для нашей цели. Ищите звук низкий, глубокий, рокочущий, но без перепадов (гром). Музыка для этих целей не подойдет, потому что переливы мелодии постоянно меняются и в период поверхностного сна могут привести к пробуждению. Еще раз — задача белого шума не усыпить, а защитить сон, это не волшебная мелодия, она не сделает всей работы, но во многих случаях поможет предотвратить преждевременное пробуждение. Белый шум не всесилен, и, если причина пробуждения не в сторонних звуках, а в неумении ребенка склеивать фазы сна, его помощь будет минимальной, хотя под шум продолжить сон чуть проще.

Многих родителей и здесь волнует ряд вопросов, давайте разберем наиболее часто встречающиеся.

Не вызовет ли шум привыкание и сможет ли ребенок спать без него? Шум вызывает привыкание только как часть ритуала (как любимая подушка, игрушка или пижама, книжка перед сном или молитва), но не формирует зависимости, ребенок сможет спать без него. Если вы в какой-то момент решите отказаться от его использования, постепенно снижайте громкость шума до нуля или не включайте его совсем, — проблем не возникнет, если громкие звуки снова не вмешаются в вашу жизнь.

У меня есть мойка воздуха, и она гудит при работе. Можно ли использовать ее в качестве источника белого шума? Производители моек воздуха и увлажнителей прилагают огромные усилия, чтобы шум в этих устройствах был минимальным, а нам нужно создать завесу, способную отгородить пространство сна ребенка от других шумов, то есть звук должен быть ощутимо громким. Безопасный уровень шума будет достигать 50 дБ, что можно измерить приложением-шумомером.

Я и муж не можем спать под шум, у нас болит от него голова. Что делать? Белый шум — не самый важный пункт подготовки, поэтому, если вам сложно к нему привыкнуть (дайте себе 3–4 ночи), откажитесь от него, но постарайтесь найти другие способы снизить вероятность резких звуков во время сна ребенка. Вы также можете решить использовать белый шум на дневные сны и не использовать его на ночь.

У нас есть игрушка/мобиль, который проигрывает белый шум 15 минут и потом выключается. Можно ли использовать такой вариант? Это плохой вариант. Дело в том, что ребенку (и взрослому тоже) очень важно убедиться, что он проснется в тех же условиях, что и уснул. Именно для этого природа заложила механизм краткосрочных пробуждений между циклами сна: они позволяют нам проверить, что все неизменно, нас не утащили из пещеры, пока мы спали глубоким сном, и никакой тигр не жует нашу ногу, пока мы не в сознании. Взрослые просыпаются 3–5 раз за ночь, но, умея уснуть без сторонней помощи, мы просто поправляем одеяло, подушку и снова засыпаем, а к утру даже не помним этих пробуждений. Ребенок же знает, что полностью зависит от взрослых, поэтому, если он обнаруживает, что с момента засыпания условия изменились (выключился белый шум, мама переложила с рук в кроватку, потерялась соска и т. д.), он вынужден полностью проснуться и позвать на помощь, чтобы ему вернули прежние условия, проверили, что тигра таки нет рядом (мало ли что еще изменилось вдобавок к выключенному шуму) и теперь уже снова помогли уснуть, так как пробуждение вышло на уровень полного бодрствования.

Практический совет: