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Российские психологи разработали мобильное приложение для борьбы с депрессией

Бесплатное приложение самопомощи «АнтиДепрессия» в простой и понятной форме помогает понять, как формируется хронически сниженное настроение и депрессия, а также как изменить свое мышление с негативного на реалистичное. В основу приложения легли техники когнитивно-бихевиорального подхода психотерапии, а разработчиками выступили профессиональные психологи и психиатры Союза охраны психического здоровья, а также Союза эффективных психологов.

Пользователь может проверить себя на склонность к негативному мышлению с помощью теста и получить рекомендации по работе с негативными установками. В приложение встроены удобный дневник мыслей, техника релаксации, которая помогает поможет расслабится и отвлечься от депрессивных мыслей, а также раздел с привычками, которые помогают получать радость от жизни.

Наталья Треушникова

президент Союза охраны психического здоровья

Новое мобильное приложение продолжает нашу серию приложений самопомощи, таких как «Антипаника Lite» и «Антипаника Pro». Оно поможет людям с доклиническими формами депрессии, даст им возможность продиагностировать себя, проконтролировать свое состояние, получить рекомендации, в каких случаях нужно обратиться к специалистам. Благодаря приложению большое число людей получат доступ к эффективному немедикаментозному средству помощи. 

Выход приложения приурочили к Всемирному дню психического здоровья – он отмечается сегодня, 10 октября.  

Подробно о том, чем отличается депрессия от плохого настроения, и когда стоит обратиться за помощью к психотерапевту, читайте здесь. 

Катерина Резникова,
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