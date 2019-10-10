Российские психологи разработали мобильное приложение для борьбы с депрессией

Бесплатное приложение самопомощи «АнтиДепрессия» в простой и понятной форме помогает понять, как формируется хронически сниженное настроение и депрессия, а также как изменить свое мышление с негативного на реалистичное. В основу приложения легли техники когнитивно-бихевиорального подхода психотерапии, а разработчиками выступили профессиональные психологи и психиатры Союза охраны психического здоровья, а также Союза эффективных психологов.

Пользователь может проверить себя на склонность к негативному мышлению с помощью теста и получить рекомендации по работе с негативными установками. В приложение встроены удобный дневник мыслей, техника релаксации, которая помогает поможет расслабится и отвлечься от депрессивных мыслей, а также раздел с привычками, которые помогают получать радость от жизни.