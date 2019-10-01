В Петербурге открылся первый Центр амбулаторной онкологии — для тех, у кого заподозрили рак

Первый в городе Центр амбулаторной онкологии открылся на базе Консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса — в нем будут принимать жителей Выборского района. До конца года в Петербурге появятся еще 7 подобных центров, пишет «Доктор Питер».

Учреждение представляет собой своеобразный диагностический хаб для пациентов, у которых заподозрили онкологическое заболевание. Попадать туда будут по направлению терапевта или врача-специалиста. В центре амбулаторной хирургии врачи верифицируют диагноз, выполнят все необходимые процедуры и консультации перед тем, как отправить человека на лечение в специализированную клинику. Все это должно занять по нормативам не более двух недель.