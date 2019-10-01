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В Петербурге открылся первый Центр амбулаторной онкологии — для тех, у кого заподозрили рак

Первый в городе Центр амбулаторной онкологии открылся на базе Консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса — в нем будут принимать жителей Выборского района. До конца года в Петербурге появятся еще 7 подобных центров, пишет «Доктор Питер».

Учреждение представляет собой своеобразный диагностический хаб для пациентов, у которых заподозрили онкологическое заболевание. Попадать туда будут по направлению терапевта или врача-специалиста. В центре амбулаторной хирургии врачи верифицируют диагноз, выполнят все необходимые процедуры и консультации перед тем, как отправить человека на лечение в специализированную клинику. Все это должно занять по нормативам не более двух недель.

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Также в центре будут наблюдать за пациентами, находящими на реабилитации после лечения рака. А в ближайшее время в центре заработает дневной стационар, где можно будет проводить лекарственную химиотерапию.

Подобных амбулаторных учреждений в Петербурге еще не было. В этом году аналогичные ЦАОПы откроются также в Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском,  Колпинском и Курортном районах.   

Катерина Резникова,
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