Алексей Кащеев, Никита Жуков и Ирина Млодик выступят на IV конференции Futuremed, посвященной будущему медицины

18 октября в Петербурге пройдет IV ежегодная конференция Futuremed-2019, на которой обсудят будущее медицины. Одной из ключевых тем станет проблема резистентности к антибиотикам и то, ведет ли она к появлению абсолютного нового поколения инфекций — неуязвимых для лекарств.

Отдельный блок конференции будет посвящен перспективам развития современной трансплантологии. Участники расскажут, насколько реально вырастить жизнеспособный трансплантат в пробирке и раскроют преимущества биопринтинга — печати биологических тканей. Также спикеры обсудят киберфизические системы и другие векторы развития инновационного протезирования.

Спикерами конференции станут нейрохирург и переводчик бестселлера «История шарлатанства» Алексей Кащеев, невролог и автор серии книг «Модицина» Никита Жуков, психолог Ирина Млодик, педиатр Федор Катасонов и другие. Также выступят популяризатор современного протезирования Константин Дебликов, директор по развитию лаборатории 3D Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин и художественный руководитель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева.

IV ежегодная конференция Futuremed-2019 пройдет 18 октября в пространстве Nautilus на 16-й линии Васильевского Острова, 83. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.